Ana Paula Siebert se hospeda em hotel com diárias até R$ 14 mil em Paris

Na França para a Semana de Moda de Paris, a influenciadora Ana Paula Siebert, 36, usou as redes sociais no domingo, 26, para mostrar o visual escolhido para a abertura do evento. A esposa de Roberto Justus, 69, curte a capital francesa com amigos.

“Dolce Girl”, escreveu a influenciadora, na legenda do post, referindo-se à grife Dolce & Gabbana. E completou: “Pronta para aplaudir a alta costura”.

Também no Instagram, Ana Paula mostrou detalhes de sua hospedagem no hotel Le Bristol, cujas diárias chegam a R$ 14 mil.