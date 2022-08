Ana Paula Siebert se despede de Miami com a filha: ‘Álbum cheio de memórias especiais’

Da Redação 11/08/2022 - 23:15 Compartilhe

A passagem de Ana Paula Siebert por Miami chegou ao fim. Nesta quinta-feira (11), a esposa de Roberto Justus fez a sua última visita à praia com a pequena Vicky. “Despedindo do paraíso, com nosso álbum cheio de memórias especiais”, escreveu. Na foto, mãe e filha usam roupa de banho com a mesma estampa.

A fofura da dupla não passou despercebida. “Que lindassss”, elogiou uma seguidora. “Fala sério! É muita lindezaaaa!”, disse outra. “Vicky linda. Mini modelo”, se derreteu mais uma.

https://www.instagram.com/p/ChI1Fj3r0Ks/