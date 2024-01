Ana Paula Siebert reflete sobre criação da filha após barganha: ‘Prometi brinquedos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/01/2024 - 16:52 Para compartilhar:

A modelo Ana Paula Siebert, 35 anos, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a criação de sua filha, a pequena Vicky, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com o empresário e apresentador Roberto Justus. Em publicações nos Stories do Instagram, nesta terça-feira, 16, ela refletiu sobre propor trocas com a filha a fim de conseguir o que precisa que a criança faça.

É que a modelo acabou por lançar mão de barganha para convencer a menina a gravar um vídeo com ela e produzir um material ao melhor estilo ‘mini me’, que seria usado como Reel.

“Hoje, depois da nossa gravação, eu fiquei pensando… ‘nossa, eu prometi brinquedos para a minha filha fazer algo’. Gente, está errado (e está)”, começou ela.

“Depois, eu pensei: ‘ok, e eu não posso às vezes deslizar, me permitir de certa forma facilitar o caminho (o meu no caso)?’. Respondi para mim mesma ‘sim, eu posso e está tudo bem!'”, ponderou.

Ainda durante a reflexão, a influenciadora revelou que não se faz tantas cobranças quanto à educação da menina.

“Temos que, às vezes, também tirar nossa capa de mulher-maravilha. Educar não é nada fácil, cansa, e vamos às vezes fazer algumas coisas erradas (ou muitas), e nem por isso seremos menos mães, e nem nossos filhos menos educados. Mas entender que ninguém é perfeito e conviver bem com isso me dá uma paz enorme no meu coração de mãe (eu nunca falo muito disso, mas senti vontade de falar porque às vezes assistimos a maternidades tão certas e cheias de regras por aqui, que nos sentimos mal, né?! É tanta teoria para pouca prática)”, desabafou.

Ana Paula Siebert aproveitou para dizer que tem deixado de criticar outras mães na educação de seus filhos.

“Depois que me tornei mãe, parei de julgar a forma das outras mulheres maternarem, porque não existe fórmula pronta e coração de mãe dificilmente erra. Por isso, cada uma deve seguir o seu!”, declarou.

