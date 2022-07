Ana Paula Siebert mostra nova boneca da filha: ‘Mais uma netinha’

Ana Paula Siebert aproveitou a segunda-feira (18) para mostrar que tem uma nova “netinha”: a boneca da filha, Vicky Justus, fruto da união com Roberto Justus. A família está em Nova York. Segundo a Quem, o carrinho de bebê utilizado para levar a caçula, da Fendi, é o mesmo que Kylie Jenner usa com Stormi. O valor pode chegar a R$ 8,7 mil.

Os seguidores se derreteram com as fotos. “Fofuraaaa demaissssss”, “Eu vejo essa criança com um ar de humildade desde sempre…ela e especial.Ela é luz você ganhou um presente precioso” e “Duas bonecas lindas… A Vicky tem um olhar de anjo. Amo demais essa família” foram alguns dos comentários feitos.

No domingo, a modelo “comemorou” o fato de Justus, Rafa (filha do empresário com Ticiane Pinheiro) e Vicky terem andado de metrô na cidade. “Ganhei na vida”, disse.

