Ana Paula Siebert fala sobre ex-mulheres de Justus: ‘Agradeço por terem existido’

Da Redação 17/08/2022 - 4:09 Compartilhe

Ana Paula Siebert foi questionada por um seguidor em seu Instagram nesta terça-feira (16), ao abrir uma caixinha de perguntas, se ela tinha ciúmes das ex-mulheres de seu marido, Roberto Justus.

O empresário e apresentador foi casado outras quatro vezes antes do relacionamento com ela, e entre suas ex estão famosas como Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiro.

“Não (tenho ciúmes). Acredito que somos uma soma das nossas histórias. Vamos construindo nossa personalidade e nossos valores de acordo com as experiências que vivemos. As pessoas que passam pela nossa vida deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Portanto, agradeço por elas terem existido. Pois amo meu marido como ele é hoje, após tudo que ele viveu”, respondeu a modelo.

Além da atual esposa e das já citadas, Justus também foi casado com Sasha Chrysman, mãe de Ricardo e Fabiana Justus, e com Gisela Prochaska, mãe de Luiza. Justus ainda é pai de Vicky, filho de seu casamento com Ana Paula, e de Rafa, fruto de seu relacionamento com Ticiane.