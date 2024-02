Ana Paula Siebert explica motivo para não visitar Fabiana Justus no hospital: ‘Adoraria’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/02/2024 - 12:23 Para compartilhar:

Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, explicou o motivo para ainda não ter ido visitar Fabiana Justus, filha do empresário, no hospital onde ela está internada em tratamento contra um câncer.

A influenciadora abriu a sua caixinha de perguntas no Instagram, no último domingo, 11, quando foi questionada sobre não ter acompanhado o marido em sua ida ao hospital.

Ela informou que, na verdade, gostaria de ter ido, mas não é permitido fazer a visita.

“Adoraria! Queria muito! Mas como ela [Fabiana] explicou. Foi uma exceção para pai e mãe”, respondeu Ana Paula.

Na última sexta-feira, 9, Roberto Justus fez uma surpresa para a filha ao visitá-la no hospital. Porém, o empresário permaneceu o tempo todo de máscara facial, com certo distanciamento entre os dois por questões de segurança. O momento foi compartilhado por ele em seu perfil no Instagram.

“Como é bom estar com ela! Quanta força e determinação ela está mostrando! E o que ela está linda? O amor que tenho por você é maior que qualquer dificuldade! Estamos juntos rumo à sua cura total, meu amor”, escreveu ele na legenda.

A esposa do empresário está ajudando a cuidar das gêmeas Chiara e Sienna, filhas de Fabiana, enquanto ela segue internada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias