Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixam maternidade com a filha recém-nascida

A modelo Ana Paula Siebert e o marido, o empresário Roberto Justus, deixaram a maternidade nesta terça-feira (19) com a filha recém-nascida, Vicky, nos braços da mãe.

A criança veio ao mundo no domingo (17), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no mesmo dia do aniversário de Lidia, avó de Justus, exatamente cem anos depois, de acordo com informações da Quem.

Nas redes sociais, Ana Paula compartilhou momento do parto de Vicky e também da bebê vestida com uma roupa verde e abraçada com um bicho de pelúcia.

Confira: