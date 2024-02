Ana Paula Siebert compartilha segredo de casamento feliz com Roberto Justus

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/02/2024 - 11:32 Para compartilhar:

Ana Paula Siebert usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para compartilhar o “segredo do sucesso” de seu casamento com Roberto Justus. Os dois estão juntos desde 2015 e são pais de Vicky, de 3 anos.

“Por que você crê que seu casamento com o Justus deu certo?”, perguntou o seguidor curioso, em uma caixinha de perguntas disponibilizada pela influencer no Instagram.

“Porque acreditamos no nosso amor e ignoramos as opiniões alheias. E, assim, seguimos. As pessoas julgam demais ao invés de viver as próprias vidas. Eu gasto meu tempo construindo a minha história”, começou ela.

“Se eu tivesse dado ouvidos a muitas pessoas, eu não estaria há quase 11 anos ao lado dele. Mas acredito que admiração, paciência e dedicação foram pilares importantes para o nosso relacionamento”, continuou a influencer.

Na sequência, Ana Paula destacou a importância de apoiar o parceiro e agradeceu ao marido por incentivá-la a viver seus sonhos.

