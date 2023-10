Ana Paula Renault expõe ter descoberto verdadeiro estado civil do namorado: ‘Tem esposa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2023 - 22:08 Compartilhe

A jornalista e ex-BBB Ana Paula Renault, 41 anos, usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira, 2, para expor uma situação desagradável que muitas mulheres enfrentam. Ela descobriu que o namorado é casado e resolveu compartilhar a situação com seu público na web.

Em uma série de vídeos publicados no Feed do Instagram, Ana Paula fez um desabafo e, também, se solidarizou com outras mulheres. Ela começou o relato dizendo que a decisão de tornar o caso público ocorreu após muito diálogo com as amigas, algumas, inclusive, casadas e que sofrem com traição.

“Eu descobri que meu namorado tem esposa. Decidi expor após presenciar uma amiga minha sofrendo. Eu pude ver o tanto que isso machuca, o tanto que destrói uma mulher casada. No meu caso, foi o contrário. Eu também fui enganada”, destacou ela.

De acordo com Ana Paula, seu namorado disse que já havia se divorciado há cerca de dois anos, e que a separação aconteceu porque ele estava viajando muito a trabalho.

Para a jornalista, é preciso expor situações como essa para as mulheres entenderem a necessidade de se unirem cada vez mais e não normalizar a traição.

“É um tsunami a traição dentro de casa. É aquela onde que vem muito forte, e depois deixa tudo destruído”, comparou ela.

Renault lembrou, ainda, que a luta das mulheres por espaço já proporcionou muito avanços, mas que ainda há muito o que conquistar.

“É tudo mais difícil para a mulher. E não, isto não é uma frase instagramável, é verdade e eu lamento. Lamento muito. Mas, já conquistamos algumas coisas. Já podemos votar, ingressar na política. Bom, o caminho vai acontecendo, mas ainda temos muito o que lutar”, disse ela na legenda da publicação.

“Ensinar que o feminismo não é o contrário de machismo. Explicar com calma quando alguém nos diz ‘vocês, mulheres, são muito complicadas umas com as outras’, que isto é fruto de um regime patriarcal enraizado”, alertou.

