Ana Paula Renault alfineta Tiago Leifert no Programa do Raul Gil: ‘Ficou do lado de um pedófilo’

Ana Paula Renault não esconde sua “treta” com Tiago Leifert, ex-apresentador do Big Brother Brasil. A jornalista passou pelo “Triturando”, no “Programa do Raul Gil”, e não tirou o chapéu para Leifert, aproveitando para alfinetar o colega de profissão. Na época, Tiago disse que “se exibir para 30 milhões de pessoas, pode, mas quando um olha, vocês surtam”, referindo-se aos olhares do ex-brother para as participantes do reality.

+ Rainer Cadete, de Verdades Secretas, posa nu na piscina

+ ‘Só palhaçada’: Neymar e Bruninho se encontram em Paris

“É o seguinte, o talento dele para a televisão é inegável, tanto que se revelou no esporte e está no entretenimento comandando qualquer produto com maestria, de forma super digna. Só que, quando eu estava no BBB, aconteceu um episódio grave”, começou Ana Paula.

“Ele ficou de um lado de um pedófilo e não me pediu desculpa até agora. Esse cara, que hoje está preso, sentava perto do banheiro para ver as mulheres tomarem banho. Eu acho que o Leifert naquela época nem imaginava que comandaria o programa”, continuou. Ana Paula se referia a Laércio Moura, do BBB16.

Veja também