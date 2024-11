Ana Paula Minerato deleta perfil no Instagram após acusação de racismo

Ana Paula Minerato fez um desabafo, aos prantos, em seu perfil no Instagram, na última terça-feira, 27, e horas após publicar o vídeo deletou a conta da rede social. Ao entrar no perfil atribuído anteriormente a ela, a página consta como removida.

A influenciadora digital está sendo acusada por racismo, após vazar um áudio em que ela teria usado termos, como “neguinha” e “cabelo duro” ao referir-se a Ananda, cantora do grupo Melanina Carioca.

No vídeo publicado pela ex-musa da Gaviões da Fiel, ela pede perdão à artista e a todos que se sentiram ofendidos com a fala dela.

“Eu estou muito mal porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Quero pedir desculpas a todo mundo que se sentiu atingido, ofendido porque realmente foi uma ofensa a uma pessoa que eu nem conheço. Quero pedir desculpa para todo mundo, quero pedir desculpa para Nanda, quero deixar registrado o meu pedido de perdão”, declarou.

Ana Paula perdeu o posto na escola de samba paulista e foi demitida da rádio Band FM, da qual era funcionária.

Ela também aproveitou para falar no vídeo sobre o relacionamento que viveu nos últimos meses com KT Gomez e ressaltou que estava em uma relação abusiva e tóxica.

“Queria contar também o que eu vivi nesses últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico, abusivo, onde eu só fui judiada, só fui manipulada, com uma pessoa que só quis tirar de mim o pouquinho que eu tinha e conseguiu agora, uma pessoa que fez tudo por fama. Essa pessoa falava que só queria três coisas de mim: que eu indicasse ele para um reality, que a música dele tocasse na Band, que botasse ele nas minhas redes sociais… Isso eu escutei várias vezes.”

