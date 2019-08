Ana Paula Evangelista fala de preparação para carnaval internacional

Rio – A musa da Tijuca Ana Paula Evangelista posou para as lentes da fotógrafa Karina Bassi e exibiu seu “novo corpo”. Mas sequinha e com as curvas e bumbum em dia, a modelo falou das mudanças no treino e dieta, já que aderiu a dieta cetogênica.

“Quero chegar com um corpo definido mas com curvas. Essa dieta promete um emagrecimento rápido, sendo a base de peito de frango, carnes vermelhas, peixes, ovos, carne suína, embutidos, requeijão, oleaginosas, azeite de oliva, manteiga, alface, verduras verdes escuras, como brócolis e espinafre, e queijos”, disse Evangelista que se prepara para brilhar no carnaval de Nothing Hill, na Inglaterra, como rainha da escola de samba Paraíso.