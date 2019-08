Ana paula Evangelista desfila no carnaval de Londres

Rainha da escola de samba Paraíso, que homenageou a atual campeã do carnaval do Rio de Janeiro Mangueira, Ana Paula Evangelista brilhou no carnaval de Nothing, que aconteceu nesta segunda-feira (26), em Londres. “Mais do que ser rainha de uma escola fora do Brasil, me enche de orgulho levar nosso samba pelo mundo afora”, disse a musa da Unidos da Tijuca que mora há mais de dez anos fora do Brasil sem nunca abrir mão de estar na Sapucaí todos os anos.