Ana Paula Arósio teria faturado R$ 8 milhões para protagonizar comercial de TV

O retorno da atriz Ana Paula Arósio para a televisão pode ter um bom e lucrativo motivo. Segundo a colunista Keila Jimenez, do R7, Arósio teria reembolsado cerca de R$ 8 milhões para estrelar um comercial do banco Santander que foi exibido no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo.

