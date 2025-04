Ana Paula Arósio reaparece em nova campanha após 15 anos longe da TV: ‘Escolhas’

Longe da TV há 15 anos, a atriz Ana Paula Arósio, 49 anos, ressurgiu na mídia nesta quinta-feira, 3. A atriz, de 49 anos, é estrela de uma nova campanha publicitária de uma marca de suplementos e vitaminas.

Em vídeo de um minuto, disponível também no YouTube, ela faz uma reflexão sobre o seu afastamento da TV e dos holofotes, descreve a vida no campo.

As imagens mostram a ex-modelo de barriga de fora, exibindo boa forma, linda como sempre e com uma mecha branca no cabelo. No comercial, ela fala sobre decisões sobre a vida.

“Escolhas leves nos fazem voar, nos transformam. Eu escolhi a coragem, a alegria, escolhi ser eu mesma. Quando eu vi, tudo tinha mudado e eu estava mais forte”, disse ela no comercial.

Em julho do ano passado, a artista também fez campanha para a mesma marca de suplementos.

Em 2020, Ana Paula Arósio fez um comercial de um banco, que teria rendido cachê de cerca de R$ 8 milhões. Para a nova publicidade, ela teria recebido, segundo publicação na “Folha de SP”, R$ 700 mil.

Atualmente, a atriz vive na Inglaterra. Seu último trabalho na TV foi na série “Na Forma da Lei”, da TV Globo, há dez anos.

A artista também estrelou produções de sucessos da mesma emissora, como “Éramos seis” (1994), “Hilda furação” (1998), “Terra nostra” (1999), “Esperança” (2002)”, “Um só coração” (2004), “Páginas da vida” (2006), “Mad Maria” (2005) e “Ciranda de Pedra” (2008).