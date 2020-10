Ana Paula Araújo relembra assédio em ônibus na juventude

Ana Paula Araújo, apresentadora do ‘Bom Dia Brasil’, da TV Globo, acaba de lançar o seu primeiro livro, “Abuso – A Cultura do Estupro no Brasil”. Na obra que teve quatro anos de pesquisa, a jornalista contou sobre a ocasião que foi apalpada por um homem em um ônibus.

“Contei esse episódio porque é bem trivial na vida de todas as mulheres que usam o transporte público ou por aplicativo”, contou a apresentadora ao Universa, do UOL. Ana Paula disse que a vontade de escrever o livro veio da realidade que permeia a vida de todas as mulheres.

“Não conheço nenhuma mulher que não tenha um caso de abuso para contar. E, se por acaso a mulher não sofreu abuso, de qualquer maneira convive com esse fantasma, de que isso possa acontecer. Por sermos mulheres, somos todas vítimas em potencial”, afirmou

A jornalista ainda ressalta que as meninas sempre são orientadas a tomarem cuidado e ficarem atentas com os homens, mas que, na verdade, os homens devem ser educados. “O problema está neles. Os homens têm que ser educados a respeitar as mulheres, a aprender o que é consentimento”, disse, ainda na entrevista.

Mãe de uma adolescente de 14 anos, a jornalista contou que sempre falou abertamente com a filha sobre assédio e que ensinou que ninguém poderia tocar nas partes íntimas dela: “Por mais que ela não tenha lido, porque achei muita coisa pesada, contei para ela algumas situações que podiam servir de esclarecimento, especialmente o de que a vítima nunca é culpada. A informação protege a criança.”

