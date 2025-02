Ana Paula Araújo compartilha foto rara ao lado do namorado, Bernardinho

Ana Paula Araújo, de 52 anos, celebrou com a família o aniversário do irmão, Marco Antônio, neste domingo (23). Nas redes sociais, a apresentadora do Bom Dia Brasil, atração jornalística da Globo, compartilhou um registro da celebração, na qual aparece ao lado do namorado, o treinador de vôlei Bernardinho, de 65.

A jornalista se reuniu com seus familiares em um restaurante no Rio de Janeiro. “Aniversário do meu irmão favorito e único (risos). Parabéns, Marco Antônio”, escreveu Ana Paula ao fazer a publicação nos Stories do Instagram.

Discreta quando o assunto é sua vida pessoal, a apresentadora faz raríssimas aparições com Bernardinho. Os rumores de que a jornalista e o treinador estavam juntos começaram ano passado e a primeira aparição pública do casal aconteceu em agosto do ano passado. Eles foram juntos a um evento em São Paulo e, sem esconder o romance, posaram sorridentes.

Bernardinho, campeão olímpico de vôlei, foi casado por 25 anos com Fernanda Venturini, ex-levantadora da seleção feminina, com quem teve duas filhas, Júlia, de 22, e Vitória, de 13. Ele é pai ainda do jogador Bruninho, de 38, com a também ex-jogadora de vôlei Vera Mossa. Ana Paula é mãe de Melissa, de 19, de um relacionamento anterior.