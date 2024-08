AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2024 - 18:40 Para compartilhar:

As brasileiras Ana Patrícia e Duda conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia nesta sexta-feira (9) aos pés da Torre Eiffel, em Paris, ao vencerem as canadenses Brandie e Melissa em três sets (26-24, 12-21 e 15-10).

O ouro é o segundo do vôlei de praia feminino depois do conquistado por Jacqueline Silva e Sandra Pires na estreia como modalidade olímpica em Atlanta-1996.

tjc/mcd/aam