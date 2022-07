Ana Maria nega briga com Louro Mané nos bastidores do “Mais Você”

“Eu, às vezes, quando olho para o Louro, como ele é filho do Louro José, ele se parece com ele, e eu tenho nostalgia. Eu acho que é normal a gente ter nostalgia quando a gente ama a pessoa com quem a gente conviveu por 25 anos. É absolutamente natural. E eu estava hoje conversando com o Fábio, que é um cara maravilhoso, que vocês vão ver a matéria que ele fez, por ele ser um cara que conviveu com os manipuladores. Eu tava conversando com ele e falei: ‘meu filho, você veio hoje, eu achei que você nem vinha conversar comigo hoje’ (risos)”, disse a veterana.

“Um monte de bobagem que o povo fala por aí”, finalizou o boneco.

A IstoÉ Gente contou com exclusividade, no final de junho, que a apresentadora e Louro Mané estariam vivendo alguns ‘desencontros de afinidade’. Ana Maria estava deixando o boneco no vácuo (falando sozinho) quando ele se pronunciava em determinadas pautas.