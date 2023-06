Ana Maria Braga viraliza na internet após se irritar ao vivo com convidada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 13:03 Compartilhe

A apresentadora Ana Maria Braga viralizou nas redes sociais nesta terça-feira, 20, após ter se irritado com uma convidada durante o programa Mais Você, da TV Globo. A design de interiores e iluminação Patrícia Fernandes participou da atração para explicar como escolher a iluminação ideal para a casa e usou alguns termos técnicos, que confundiram a apresentadora.

Ao entender que a potência da lâmpada era responsável pelo gasto, Ana Maria foi corrigida pela especialista. “Não, o que vai determinar, na verdade, é a quantidade de lúmens que ela vai ter”. A apresentadora, então, questionou a informação. “E onde é que eu vejo o lúmen da lâmpada?”

Em outro momento, a apresentadora foi mais direta e disparou: “Eu quero que você me ensine a comprar uma lâmpada, não com essa coisa toda aqui”, disse, ao se referir a parte técnica dos componentes de uma lâmpada que a especialista mostrava.

“A maioria do povo brasileiro não pode ter uma profissional em casa. O que eu estou tentando conversar com você é cair no mundo popular, de todo mundo […] O que eu tenho que escolher para a minha casa ter uma boa iluminação? […] Qual a recomendação?”, institui a apresentadora.

Repercussão

Depois do programa, a apresentadora publicou em suas redes uma reflexão sobre paciência. “Tem vezes que a paciência fica que nem refrigerante. Era normal, ficou light, mas agora é zero.”

Nas redes sociais, internautas repercutiram a reação de Ana Maria e comentaram a participação da especialista. “Meu Deus, essa convidada da Ana Maria Braga, sobre lâmpadas. Tô quase entrando na TV e chacoalhando ela”, escreveu um.

“Ana Maria Braga foi grossa com a convidada especialista em luz. Tudo bem que ela não respondeu a uma pergunta que a apresentadora fez, mas não achei bacana. Desnecessário”, pontuou outra.

