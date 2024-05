Ana Maria Braga surpreende repórter ao comentar tamanho de órgão sexual de animal: ‘Mas só?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/05/2024 - 14:30 Para compartilhar:

Na manhã desta quarta-feira, 29, Ana Maria Braga deixou Fabricio Battaglini chocado ao fazer um comentário no “Mais Você”. O repórter que estava fazendo uma matéria num parque localizado em Cotia, em São Paulo, falava sobre algumas características de um gorila, quando foi surpreendido com a reação da apresentadora do matinal.

“É um animal extremamente forte e possui 220 quilos. Além disso, ele pode chegar a 1,80m de altura… Quero destacar também que o órgão sexual dele mede três centímetros”, disse Battaglini. Ao saber da informação, Ana Maria disparou: “Mas só?”.

A veterana e Louro Mané caíram na gargalhada e Fabricio Battaglini continuou: “Sim, é realmente pequeno para um bicho desse tamanho. Por que vocês estão rindo aí? Qual é a graça?”, questionou o jornalista.

Ana respondeu: “Mas ele tem 1,80m!”. Sem titubear, o repórter do programa matinal da TV Globo retrucou: “Mas e daí?”. Para colocar um ponto final no assunto, Fabricio afirmou que tamanho não é documento: “Tem aquele ditado, que não vou dizer aqui, sobre isso… Enfim, é pequeno, mas dá certo”.

Gafe

Na terça-feira, 28, Ana Maria Braga foi detonada nas redes sociais após cometer uma verdadeira gafe em seu programa “Mais Você”. Na atração, ela disse que não sabia como se referir a Buba, da novela “Renascer”.

Durante um bate-papo com Tati Machado a respeito do capítulo exibido ontem, a apresentadora surpreendeu ao perguntar a colega se deveria chamar a personagem no masculino ou feminino. “Vamos falar de ‘Renascer’? Pois o capítulo de ontem foi antológico”, iniciou Ana Maria.

Na sequência, Ana Maria comentou uma cena que comoveu o público: “Aquela conversa envolvendo o Augusto, que defendeu a Buba”. E foi depois dessa fala que a comunicadora cometeu a gafe e precisou ser auxiliada por Tati Machado.

“Mas é a Buba ou o Buba que falo?”, disse Ana Maria Braga. “A Buba. Tem que falar a Buba mesmo. Ela é uma mulher”, respondeu Tati.

A IstoÉ Gente relembra que essa não foi a primeira vez que Ana Maria Braga já foi detonada por uma fala polêmica. (Clique aqui para ler a matéria).