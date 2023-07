Ana Maria Braga surge de ‘Barbie’ no ‘Mais Você’ e web elogia; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 12:07 Compartilhe

Nesta sexta-feira (21), a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu o público ao aparecer toda de rosa no programa ‘Mais Você’. O look adotado pela global faz referência ao filme ‘Barbie‘, lançado nesta quinta-feira (20).

Nas redes sociais, a apresentadora do programa publicou uma foto em que aparece trajada de rosa da cabeça aos pés. “Hi, Barbie (Oi, Barbie, em português)”, escreveu Ana Maria.

Os fãs do programa não deixaram de elogiar a apresentadora e, na mesma publicação da foto, Ana Maria recebeu diversos comentários positivos.

“Aqui você entregou tudo, maravilhosa”, escreveu uma internauta. “Se não for para ir no cinema assim, eu nem vou!”, afirmou outra. “O look perfeito”, analisou um fã. “Namaria exageradamente perfeita como Barbie”, elogiou outro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias