Ana Maria Braga se irrita com Louro Mané nos bastidores da Globo; boneco sai chorando

O clima no estúdio do “Mais Você”, da Globo, continua cada vez mais tenso. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, Ana Maria Braga se irritou e fez duras críticas para o Louro Mané (interpretado pelo ator Fabio Caniatto), filho do saudoso Louro José.

Tudo aconteceu depois da dupla ter ensaiado para uma ação de publicidade antes de iniciar o matutino. Em um dos momentos, o Louro errou um texto. Após o ocorrido, ele deixou o local chorando.

“A Ana teria ficado estressado e teria falado na frente de mais de 30 pessoas que ele deveria ter mais profissionalismo e delicadeza com o texto. Ela sugeriu que ele estudasse mais para errar menos”, disse o jornalista.

Ainda de acordo com Lo-Bianco, o boneco teria ficado bastante constrangido com a situação. Ele chegou a conversar com o diretor, que pediu para que o papagaio tivesse mais espaço para improvisos e diálogos novos.