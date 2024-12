Ana Maria Braga se emociona com especial de 25 anos do ‘Mais Você’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2024 - 15:01 Para compartilhar:

Em comemoração aos 25 anos de “Mais Você”, o programa exibiu uma edição especial nesta segunda-feira, 9. Cercada por familiares e amigos de emissora, Ana Maria Braga, 75, foi às lágrimas com as homenagens prestadas no programa matutino.

Um dos convidados especiais da manhã foi a própria filha da apresentadora, Mariana Maffeis, que levou os netos de Ana Maria para prestigiar a avó. “Estou recebendo aqui, além dos meus amigos e colaboradores, um pedaço grande da minha família. 80% da família”, brincou.

Para alegrar o programa, o cantor Léo Santana foi a atração principal: “O panelaço hoje contou com a presença luxuosa dele, que é puro talento e alegria.”

Um dos momentos mais emocionantes da edição especial foi a utilização de inteligência artificial para recriar a voz de Tom Veiga, ator que interpretava o icônico Louro José, falecido em 2020.

Na mensagem, o ex-parceiro da bancada da apresentadora a parabeniza pelos 25 anos de programa. “Oi, Ana Maria… Ana Maria… Sou eu! Você não está sonhando, não! Sou eu mesmo, o Louro José. Eu pedi uma carona nessa inteligência artificial nova e vim te visitar.”

“Toda vez que você gritar ‘Acorda, menina’, eu venho lá do céu dos papagaios e pouso aqui, bem pertinho”, terminou em um depoimento que emocionou todos no estúdio.

EMOÇÃO: Ana Maria Braga cai no choro com mensagem de Louro José feita por IA em comemoração aos 25 anos do ‘Mais Você’. pic.twitter.com/ztCLDxmkn0 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 9, 2024