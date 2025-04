Ana Maria Braga se casa pela quinta vez em cerimônia intimista

Ana Maria Braga, 76 anos, e o jornalista Fábio Arruda, 54, se casaram nesta sexta-feira, 4, em uma cerimônia intimista, na mansão da apresentadora, no bairro de Jardins, área nobre da capital paulista.

Para o grande dia, a comandante do “Mais Você” (TV Globo) elegeu um vestido exclusivamente criado para ela, assinado pela estilista Lethicia Bronstein. Mas, até o momento, a apresentadora não divulgou registros da cerimônia.



O maestro Renato Misiuk foi o responsável pelas músicas da cerimônia, como a da entrada da noiva.

Ana Maria Braga e Fábio Arruda, ex-diretor do “Mais Você”, estão juntos desde 2022. Essa é a quinta vez que a apresentadora se casa.

A lista de convidados ficou restrita a cerca de 50 pessoas. Entre os famosos estavam Sabrina Sato e Nicolas Prattes, Eliana e Adriano Ricco, Luciano Huck e Angélica, e Tati Machado e Bruno Monteiro.

A cerimônia desta sexta, porém, não deve ser a única celebração dos noivos. Eles pretendem realizar nova cerimônia na Fazenda Primavera, de propriedade de Ana Maria, localizada em Atibaia, São Paulo, prevista para acontecer em julho, com um número maior de convidados.

O casal se conheceu em 2022, durante a pandemia de covid-19. A apresentadora já contou que se apaixonou pelo diretor à primeira vista.

“Na pandemia eu vim para São Paulo e, aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar”, declarou durante participação no programa “Altas Horas”.

Esse é o quinto enlace matrimonial de Ana Maria Braga casa. Seu primeiro casamento foi com o economista Eduardo de Carvalho, que durou de 1980 a 1992. Eles são pais de Mariana e Pedro Maffeis.

A apresentadora foi casada de 1997 a 2002 com Carlos Madrulha, que havia sido seu segurança e motorista.

De 2005 a 2013, Ana Maria viveu com o empresário Marcelo Frisoni, e foi casada de 2019 a 2021 com o francês Johnny Lucet.