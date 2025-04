Ana Maria Braga se casa com Fabio Arruda em cerimônia com presença de famosos

A apresentadora Ana Maria Braga, de 76 anos, se casou, na tarde de sexta-feira, 4, com o jornalista Fabio Arruda, de 54, em uma cerimônia intimista com presença de familiares e amigos, incluindo famosos como Eliana e Sabrina Sato.

O casamento foi realizado na casa da apresentadora no bairro do Jardins, zona oeste de São Paulo. O vestido usado por ela foi assinado pela estilista Lethicia Bronstein. Até o momento, não foram divulgadas fotos da cerimônia ou da roupa.

Foram vistos chegando à casa de Ana Maria o casal de apresentadores Luciano Huck e Angélica, além de Sabrina Sato, acompanhada do marido, o ator Nicolas Prattes. A companheira de Mais Você Tati Machado chegou com o marido, Bruno Monteiro.

Eliana, colega de emissora de Ana Maria desde sua ida à Globo, divulgou fotos pronta para o casório. “E lá vamos nós celebrar o amor”, escreveu.

Este é o quinto casamento de Ana Maria Braga – ela foi casada com o economista Eduardo de Carvalho, com quem tem dois filhos, de 1980 a 1992. De 1997 a 2002, viveu relacionamento com o segurança Carlos Madrulha. Já entre 2005 e 2013, casou com o empresário Marcelo Frisoni. Por fim, de 2019 a 2021, esteve com o francês Johnny Lucet.

Ana Maria e Fabio Arruda começaram o namoro em 2022 nos bastidores da TV Globo. Em uma participação no programa Altas Horas, a apresentadora falou sobre o início do relacionamento: “Na pandemia, eu vim para São Paul. Aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar.”