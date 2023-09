Ana Maria Braga sai em defesa de Gil do Vigor após ataques homofóbicos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2023 - 17:33 Compartilhe

Ana Maria Braga saiu em defesa de Gil do Vigor após ele ter sido vítima de ataques homofóbicos nas redes sociais. O ex-BBB recebeu um comentário preconceituoso no canal em que ele dá aula para vestibulandos.

Na mensagem, o internauta criticou o fato de Gil ser diretor de diversidade do Sport Club Recife.

Nesta quinta-feira, 28, a comandante do ‘Mais Você’ (TV Globo), fez questão de deixar sua opinião e manifestar apoio ao colega.

“Não pode ficar quieto mesmo com uma coisa dessas. Ele (Gil do Vigor) é um exemplo pra todos nós, de dedicação, de honradez. Um homem de verdade, com H maiúsculo. Homofobia não cabe mais em lugar nenhum”, disse a apresentadora.

Na última terça-feira, Gil usou a sua conta no X-Twitter para expor a mensagem que recebeu. Nela, o internauta sugere que o economista encontre uma mulher e diz que não gostaria de ter um filho como o estudante de PhD.

“Machuca tanto isso! A única coisa que eu quero é fazer o bem, mas a pessoa vem me atacar. Mas seguirei firme! Com meu orgulho!”, desabafou Gil ao compartilhar a mensagem do internauta.

Machuca tanto isso! A única coisa que eu quero é fazer o bem mas a pessoa vem me atacar. 😭😭😭😭😭 Mas seguirei firme! Com meu orgulho! pic.twitter.com/aFPAEZJorp — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) September 26, 2023

