Ana Maria Braga revela que era seguida por bombeiro da Globo quando fumava: ‘Não dou mais trabalho’

A apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, revelou que era seguida por bombeiro da TV Globo quando fumava nas dependências da emissora.

Ana reproduzia a trend “Pebolim de Churrasqueira”, disputa entre salsichas que viralizou nas redes sociais, quando questionou o motivo da churrasqueira estar apagada.

“Nem ligaram a churrasqueira. Coloca o pessoal que me vigiava antigamente, quando eu fumava. Agora não dou mais trabalho. O bombeiro ia comigo por onde eu fosse aqui na Globo. Bota o bombeiro aqui”, disse a comunicadora.

Ana Maria Braga deixou de fumar após enfrentar problemas de circulação. “Eu tive câncer de pulmão e não parei de fumar lá atrás. Já tinha tido outros cânceres. De repente, eu comecei a sentir… Eu gosto muito de andar, e começou a me doer a perna, uma dor lancinante. Parecia que faltava oxigênio, circulação”, contou ela, recentemente, no programa “Conversa com Bial”.