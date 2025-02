Ana Maria Braga renova contrato com a Globo em meio aos boatos de aposentadoria

Os fãs da apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, podem ficar felizes. Ela acaba de renovar seu contrato com a TV Globo, emissora na qual está desde 1999, apresentando o programa ‘Mais Você’. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a assinatura do novo acordo ocorreu no fim do ano passado, quando completou 25 anos de trabalho na emissora.

Ainda de acordo com o colunista, a renovação contratual foi iniciativa de Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo e dos Estúdios Globo.

Vaquer afirma que foi informado a Ana Maria que ela poderá permanecer na Globo até o dia em que desejar.

Além do ‘Mais Você’, neste ano, Ana Maria também comandará o reality show “Chef de Alto Nível”.

Boatos sobre aposentadoria

Em janeiro de 2023, foi divulgado na mídia que Ana Maria Braga deixaria a Globo em 2026, informação que foi desmentida pela apresentadora na ocasião.

Já em agosto do mesmo ano, o jornal Extra noticiou que Ana Maria Braga teria pedido para deixar o comando de seu programa Mais Você. De acordo com informações do veículo na época, a apresentadora desejava descansar e curtir a aposentadoria.

Ainda segundo o Extra, Ana Maria já teria comunicado sua decisão à direção da Globo, e a emissora estaria trabalhando para encontrar um substituto para a comunicadora.

“Tremenda falta de responsabilidade”

Em abril do ano passado, a apresentadora criticou alguns veículos de comunicação que informaram sobre sua saída da Globo. “Esse é o tipo de fofoca que vai e vem, falam, falam, mas estão falando comigo, então tudo bem… Mas dessa vez não mexeram só comigo, mexeram também com a minha equipe. Vocês, irresponsáveis, não têm noção do que uma mentira dessas pode causar, a sensação de insegurança que ela provoca em todos, e isso pode atrapalhar negociações e projetos futuros da emissora como um todo”, começou.

“É uma falta de responsabilidade de uma pessoa que se diz jornalista. Isso é o que chamamos de fake news, que desestabiliza, sem pensar no impacto dessa desestabilização”, continuou.

“Uma tremenda falta de responsabilidade desse rapaz noticiar algo que eu não falei. Disseram que eu falei. Colocaram palavras na minha boca! Cadê a checagem? Ninguém me perguntou nada! Como podem noticiar algo sem checar comigo ou com a minha assessoria? Para concluir, quero informar que o mentiroso e o portal que publicaram essa inverdade, sem checar, serão acionados na Justiça civil e criminal, e não vou mais falar sobre isso”, completou Ana Maria.