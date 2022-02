Ana Maria Braga renova bronzeado em praia

Ana Maria Braga não está na folia durante o Carnaval 2022. A apresentadora do “Mais Você”, da Rede Globo, aproveitou as altas temperaturas para renovar o bronzeado e postou uma foto no Instagram em que aparece de biquíni.

“Acordei cedinho, dormi na praia pra aproveitar melhor (sol bom da manhã, com protetor solar) Como estão as coisas por aí?”, disse ela.

