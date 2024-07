Ana Maria Braga relembra ‘fama’ de maconheira e desfaz confusão: ‘Entenderam que eu fumava’:

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2024 - 17:56 Para compartilhar:

Ana Maria Braga relembrou uma conversa que gerou um mal entendido e uma repercussão daquelas na web, quando ela chegou a ganhar fama de “maconheira”. A comandante do “Mais Você” (TV Globo), nesta quinta-feira, 25, aproveitou para esclarecer que tudo não passou de um equívoco.

A apresentadora recebeu o jornalista de Guga Chacra para um café da manhã e durante o bate-papo, ela recordou o último encontro que os dois tiveram. Na tal ocasião, a veterana participou do programa “GloboNews Mais” e acabou viralizando nas redes sociais ao falar sobre a maconha.

+De férias nos EUA, Ana Maria Braga diz que ruas têm cheiro de maconha

+Ana Maria Braga solta palavrão no ‘Mais Você’ após se irritar com a Seleção Brasileira; vídeo

“Foi sucesso aquela sua entrada lá, hein, Ana Maria”, brincou Guga sobre a repercussão.

“Quando eu falei ‘eu também fumo’ no final dessa conversa aí, eu fumava, né? Mas eu fumava cigarro. Aí entenderam que eu fumava maconha! Porque eu estava falando da maconha, do cheiro da maconha… Aí eu fiquei famosa. Virei uma maconheira de carteirinha depois dessa entrevista”, divertiu-se Ana Maria.

“Mas foi muito bom, valeu muito a pena”, rindo da repercussão do caso.

Tudo aconteceu em março deste ano, quando Ana Maria Braga, em sua passagem por Nova York durante suas férias, conheceu a redação da Globo na cidade. A veterana visitou as instalações e participou do “GloboNews Mais” ao lado do jornalista Guga Chacra. Na ocasião, ela falava com a apresentadora Julia Duailibi sobre o cheiro da maconha na cidade.

Ao lado de Guga Chacra, Ana Maria se aprofundou nas críticas.

“Viajei para a costa oeste, depois vim para a costa leste e o único cheiro que eu senti de lá até aqui foi da maconha. Aqui em Nova York, inclusive, esperava aquele cheirinho de castanha queimada no frio. Não tem calçada, não tem lugar, não tem loja… A porta da loja abre e entra cheiro de maconha. É um cheiro que comanda, você fica até meio tonto”, relatou ela.

Se até Ana Maria Braga foi maconheira pq eu não posso tbm? pic.twitter.com/p9c7RLUfGj — 𝘭𝘶𝘹 🇧🇷 (@luxttar) June 30, 2024