Ana Maria Braga relembra câncer descoberto em 2000: ‘Tinha 10% de chance’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2024 - 13:47 Para compartilhar:

Durante participação no “Altas Horas”, da Globo, do último sábado, 14, Ana Maria Braga relembrou a época em que foi diagnosticada com câncer no ânus, em 2000.

A apresentadora do “Mais Você”, na mesma emissora, relatou que tinha poucas chances de sobreviver após o diagnóstico, mas superou as expectativas dos médicos.

“Segundo meu médico, eu tinha 10% de chance na época”, recordou ela. Serginho Groisman lembrou que encontrou a comunicadora pouco depois do diagnóstico na gravação da vinheta de fim de ano da Globo.

“Eu falei que não ia parar de trabalhar, não. É para na festa, é para ir comemorar, com dor, com tudo, o tratamento é sério, é dolorido. Mas eu sempre acreditei que fosse sair desta. Tinha 10%, se não tivesse nada… E estou aqui”, contou ela, que ainda teve outros diagnósticos de câncer ao longo das últimas décadas.

+ Ana Maria Braga se emociona com especial de 25 anos do ‘Mais Você’

“Eu acredito na vida, no amor, nos amigos, no trabalho. Eu gosto de viver”, vibrou a veterana, que ainda revelou como conheceu o atual namorado, Fábio Arruda.

“Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar”, declarou.

Ana Maria aproveitou para explicar o que acha importante em uma relação. “Além de obviamente gostar da outra, né, na relação do dia a dia. Ser uma pessoa leve, que goste de fazer você rir e rir junto, que goste dos seus amigos”. A apresentadora finalizou enaltecendo a parceria que tem com Fábio. “Ele é muito parceiro, então 24 horas por dia, então é uma coisa que não tem preço, não tem preço isso, né? Obviamente, regado ao amor que a gente tem um pelo outro”.