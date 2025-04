Ana Maria Braga mostra bastidores do casamento com Fábio Arruda: ‘Nunca desista do amor’

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou em seu Instagram um vídeo que revela os bastidores de seu casamento. A apresentadora selou a união com o jornalista Fábio Arruda na última sexta-feira, 4. Ao som de Só Tinha de Ser Com Você, na voz de Elis Regina, o vídeo mostra a apresentadora de 76 anos e o jornalista de 54 sendo maquiados e preparados para a celebração, que contou com a presença de muitos amigos famosos. “Nunca desista do amor. Ele pode estar por aí te procurando”, escreveu Ana Maria na legenda. Durante o vídeo, Fábio conta estar nervoso para a cerimônia e diz que o casal escolheu celebrar de forma discreta ao lado dos amigos que os apoiaram nos últimos anos. Ana e Fábio se casaram em cerimônia realizada na casa da apresentadora no bairro do Jardins, na zona oeste de São Paulo. O vestido usado por ela foi assinado pela estilista Lethicia Bronstein, e tem estampas florais. Eliana, Sabrina Sato e Nicolas Prattes, Luciano Huck e Angélica, Tati Machado e Gil do Vigor estiveram entre os convidados presentes. Este é o quinto casamento de Ana Maria Braga. Confira aqui