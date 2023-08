Ana Maria Braga fora da Globo? Veja possíveis cotadas para substituir apresentadora

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 07/08/2023 - 16:47 Compartilhe

Uma bomba veio à tona nesta segunda-feira, 7, após o jornal Extra noticiar que Ana Maria Braga teria pedido para deixar o comando do seu programa ‘Mais Você‘, da TV Globo. Segundo informações do veículo, a apresentadora quer descansar e curtir a aposentadoria, já que, em 2024, ela completará 75 anos de idade.

Ainda de acordo com o Extra, Ana Maria já teria comunicado a sua decisão à direção da Globo e a emissora já estaria trabalhando para encontrar um nome para substituir a comunicadora.

Globo e Ana Maria Braga negam Em nota enviada ao Metrópoles, a Globo disse que a informação não procede. Já Ana Maria Braga, por meio de suas redes sociais, compartilhou um vídeo negando que ela irá deixar a emissora. “MAIS UMA MENTIRA! É muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha. Não há fonte, não há checagem… Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês. Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver, vocês, que me acompanham há 30 anos e acreditam em mim, serão os primeiros a saber”, disse a apresentadora. “Fake news atrapalha e desestabiliza. Agora espero que essa notícia verdadeira se espalhe na mesma velocidade que a falsa”, completou.

Veja as possíveis cotadas para substituir Ana Maria Braga

Caso um dia Ana Maria Braga resolva se aposentar e deixar a TV Globo, a IstoÉ Gente lista abaixo as possíveis cotadas para substituir a comunicadora no ‘Mais Você’. Confira!

Angélica

Angélica é um nome interessante para ficar no lugar de Ana Maria Braga. Além de ser amiga pessoal da veterana, ela tem carisma, profissionalismo e, segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, a loira estaria ensaiando uma volta à emissora, da qual encerrou seu contrato fixo em 2020, após 24 anos no canal.

Paola Carosella

Em fevereiro deste ano, o jornalista Alessandro Lo-Bianco informou que a chef de cozinha Paola Carosella estaria se preparando para assumir o matinal no lugar de Ana Maria Braga. Ainda de acordo com ele, a mudança de apresentadoras seria feita de uma forma bem sutil.

Na época, Carosella usou seu perfil no Twitter para desmentir a informação: “Gente, por favor, já deu dessa fofoca, né?”, disse.

Rita lobo

No começo de julho, Lo-Bianco disse no programa ‘A Tarde é Sua’, da Rede TV!, que a Globo estaria pensando em escalar a culinária Rita Lobo para o novo programa ‘Prato Feito Brasil’ para testar seu desempenho na TV aberta. Além disso, os executivos da emissora estariam preparando uma estratégia para trabalhar a imagem dela antes de assumir o cargo de Ana Maria Braga.





Regina Volpato

No dia 28 de julho, Regina Volpato deixou o comando do programa ‘Mulheres’, da Gazeta, após recusar uma redução salarial da emissora. Com uma vasta experiência em programas do gênero, a apresentadora poderia perfeitamente assumir o lugar de Ana Maria.

