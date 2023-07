Ana Maria Braga fatura para a Globo R$ 18 milhões com ação publicitária da Barbie

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 13:11 Compartilhe

Ana Maria Braga não é fraca, não! Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, a apresentadora faturou para a TV Globo R$ 18 milhões ao fazer uma ação publicitária vestida de Barbie em seu programa ‘Mais Você‘. De acordo com fontes da direção de contratos da emissora, Ana Maria ficou com 30% do valor da campanha.

Lo-Bianco afirma que a comunicadora teria recebido R$ 5,4 milhões. Já Fabio Caniatto, intérprete do Louro Mané, ficou com 3% do valor pago pelo comercial, ou seja, R$ 540 mil.

Segundo o colunista, Ana Maria Braga não esconde o sucesso e a sintonia que a dupla conseguiu atingir. Além de ganhar mais espaço e abrir os programas, novas publicidades já estão sendo agendadas com os dois.

