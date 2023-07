Ana Maria Braga explica uso de óculos escuros na TV: ‘Corte na córnea’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 13:17 Compartilhe

Ana Maria Braga pegou o público de surpresa, nesta quarta-feira (05), ao apresentar o Mais Você (TV Globo) usando óculos escuros.

Nas redes sociais, a veterana foi comparada ao personagem Patropi, da Escolinha do Professor Raimundo, humorístico global.

Em sua versão mais recente, o ‘aluno’ é representado pelo ator e comediante Marco Luque.

A brincadeira na rede foi flagrada ao vivo pela repórter Ju Massaoka, responsável pelo quadro “Feed da Ana”.

“Fiz um laser no olho porque tive um pequeno corte na córnea”, explicou a comandante da atração já no finalzinho do programa.

