Ana Maria Braga explica nova ausência do ‘Mais Você’: ‘Me recuperar’

O comando do “Mais Você” (Rede Globo) ficou por conta das colegas de trabalho de Ana Maria Braga, 75 anos, no início desta semana. A apresentadora, que ficou ausente pelo segundo dia seguido para cuidar da saúde, usou as redes sociais para explicar o que aconteceu.

A apresentadora foi diagnosticada com infecção intestinal.

Tati Machado assumiu a apresentação do matinal na segunda-feira, 13, e nesta terça, 14, Talitha Morete foi chamada para o posto.

“Pessoal, vou precisar de mais um dia para me recuperar. O médico manda repousar e nós obedecemos! Atestamos aqui que a bactéria do litoral subiu a serra. Por favor, se cuidem. Nos vemos em breve. Beijão”, escreveu ela em postagem no Instagram.

Para explicar a ausência da comandante, Tati Machado tratou de expor ao fãs do programa que Ana maria teve um “piriri”.

Já na abertura desta terça, Talitha atualizou o estado de saúde da veterana.

“Ela segue de repouso. Pegou a infecção que rolou na Baixada Santista”, disse a apresentadora, que recebeu Tati Machado para apresentar o quadro “Giro BBB”.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou, por meio do Instituto Adolfo Lutz (IAL), haver a presença de norovírus em amostras humanas de fezes coletadas na Baixada Santista, no litoral paulista. Eles provocam as noroviroses que são doenças de origem viral, conhecidas como gastrenterites.