Ana Maria Braga explica como foi picada por escorpião após acusações de descuido

Ana Maria Braga, 75 anos, voltou a usar o seu perfil no Instagram, na manhã desta segunda-feira, 3, para esclarecer de uma vez por todas como foi picada por um escorpião.

Antes de entrar ao vivo no “Mais Você”, da Globo, a apresentadora gravou Stories negando que estivesse descalça no momento do incidente, e muito menos que teria andado sem proteção nos pés, ao ar livre, como alguns internautas especularam.

“Eu disse que estava na fazenda, mas eu não estava descalça na fazenda andando pelo mato. Estava dentro da minha casa, que é limpa, tem dedetização, tem tudo. É realmente preocupante. Nesta época eles aparecem em maior número”, explicou ela.

Ana Maria Braga foi picada por um escorpião em sua fazenda em Bofete, na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, e precisou ser internada às pressas no Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu. Apesar do susto, a apresentadora recebeu alta horas depois.