Ana Maria Braga elogia suas participações no programa de Fátima Bernardes: “Você me recebe muito bem”

Nesta segunda-feira (17), Ana Maria Braga agradeceu sua participação no programa “Encontro”, comandando por Fátima Bernardes, na TV Globo, após o “Mais Você”, atração da qual apresenta, sair da programação da emissora devido à pandemia do novo coronavírus e ganhar um quadro no Encontro.

“Amo estar no seu programa, você me recebe muito bem”, disse Ana para Fátima. Após receber os elogios, Bernardes se posicionou: “A gente tem que agradecer ao espaço que a gente tem aqui na Globo. Você sempre me emociona, Ana, a cada bom dia que você me dá”.

A loira ainda disse que ama a parceira Fátima e mostrou que estava perto do seu fogão de lenha de propósito: “Quero mostrar que está tão quente quanto meu coração”. A apresentadora, que recentemente lutou contra mais um câncer, disse que está aproveitando esse momento para ficar mais perto dos netos e do restante da família: “Tenho a dádiva de estar muito bem nessa quarentena”, concluiu. Vale ressaltar que houve boatos que Fátima estaria insatisfeita e incomodada com a participação de Ana Maria, pois a audiência do “Encontro” sobe quando ele aparece no programa.

