Ana Maria Braga e Louro José podem estar se separando, segundo colunista

A união de 21 anos de Ana Maria Braga e de Tom Veiga, que interpreta o papagaio Louro José, pode estar com os dias contatos. Segundo informações da colunista Fabíola Reipert, do quadro ‘A Hora da Venenosa’, do programa ‘Balanço Geral, da Record TV, a apresentadora que atualmente está morando em São Paulo, não quer mais voltar para o Rio de Janeiro – onde era gravado o ‘Mais Você’, da TV Globo.

Já Veiga também estaria irredutível e quer permanecer na cidade carioca.

Ainda de acordo com Fabíola, Ana não estaria se importando com isso e toparia comandar a atração mesmo que sozinha – já que quer ficar na capital Paulista.

