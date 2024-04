Ana Maria Braga é detonada por exibir Camila Moura no ‘Mais Você’: ‘Sem noção’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/04/2024 - 14:11 Para compartilhar:

Ana Maria Braga tem estado no centro de polêmicas nos últimos dias. A mais recente aconteceu nesta quarta-feira, 10, durante o programa “Mais Você“. No café da manhã com Lucas Buda, eliminado do “BBB24“, a apresentadora levou ao ar Camila Moura, sua ex-esposa, para detoná-lo ao vivo.

A atitude não foi bem vista por internautas, que acusaram Ana Maria de ultrapassar os limites do entretenimento.

“Absolutamente desnecessário colocar essa ‘fubanga’ da Camila Moura para falar do Buda no meio do programa. A Ana Maria está completamente sem noção!”, escreveu um usuário do X/Twitter.

“Estou passando mal com a baixaria, nível Casos de Família”, avaliou outro.

Ana Maria botou a Camila Moura no ao vivo pra falar com Lucas Buda que foi eliminado e tava no café da manhã. Eu tô passando mal com a baixaria, nível Casos de Família mesmo. Gente??? Lucas Buda em estado de choque! #MaisVocepic.twitter.com/NBbmhoTZt6 — Galvão ss (@galvaoss) April 10, 2024

Que CONSTRANGEDOR! Tá na hora de todo público deixar de seguir a Camila Moura (eu já fiz isso) e deixar o Lucas em paz. Deixar eles se resolverem sem a mídia. O oportunismo foi longe demais, né Ana Maria Braga!? Fiquei triste com a imagem dele. 😔#MaisVocê #BBB24 pic.twitter.com/rEK6RqYRPZ — Claudio R. 🍃 (@Claudiojrocha1) April 10, 2024

Ana Maria Braga entrou pro TOP 10 coisas mais desnecessárias da história da televisão brasileira colocando a Camila Moura pra falar com o Lucas Buda ao vivo pic.twitter.com/TBJBOMWfNR — Matheus (@odontinho) April 10, 2024

Eu nunca pensei que a Ana Maria Braga desceria ao nível da Sônia Abrão. Constranger o Lucas dessa forma e reduzir a trajetória dele à Camila é de uma pequenez absurda. #MaisVocê #BBB24 pic.twitter.com/oPwsQusKf3 — Raiaq | TTPD 🤍 (@_raiaq) April 10, 2024

Gostava do programa da Ana Maria quando não era a equipe da Sônia Abrão que fazia o roteiro. Buda vacilou com a mulher? Vacilou. Agora trazer a ex esposa pra ter o primeiro contato no ao vivo, pra ele ouvir esse monte de merda e ter que ser comedido por estar na TV cumprindo… — Ana Vilela (@anavilela) April 10, 2024