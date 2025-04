Ana Maria Braga é carregada em cadeira durante seu casamento com jornalista

Apesar de ser mais discreta quando o assunto é o número de convidados, o casamento de Ana Maria e Fábio Arruda contou com a presença de várias celebridades. Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Eliana, Angélica e Luciano Huck foram alguns dos famosos que participaram da cerimônia.

A comunicadora usou um vestido exclusivo, criado pela estilista Lethicia Bronstein. Esta foi a primeira celebração do casamento, e a segunda está prevista para ocorrer na fazenda de Ana Maria, no interior de São Paulo, em julho.

Segundo a Veja, a apresentadora e o ex-diretor da TV Globo vão oficializar a união no dia 4 de julho. Fontes próximas ao casal revelaram que ela deseja que a cerimônia aconteça no final da tarde, com cerca de duzentas pessoas e muita música ao vivo.

Entre os amigos mais próximos que já foram informados sobre a cerimônia estão Angélica e Luciano Huck, Ivete Sangalo, Faustão, Xuxa e Sabrina Sato. Ainda de acordo com a publicação, a festa acontecerá no sítio de Ana Maria, em Atibaia, no interior de São Paulo.