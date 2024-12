Ana Maria Braga diz que teve remissão total do câncer: ‘Boas notícias’

A apresentadora Ana Maria Braga, 75 anos, compartilhou uma boa notícia com seus fãs para se despedir de 2024. Na manhã do último dia do ano, ela publicou um vídeo para anunciar que o câncer que a acometeu há alguns anos teve remissão total após longo período fazendo revisão periodicamente.

Através do Feed do Instagram, a comandante do “Mais Você” (TV Globo) revelou estar curada do câncer no pulmão, que voltou metastático em 2020, nos rins e no cérebro. Ela contou ter ouvido de seu médico, nesta última semana de 2024, Antônio Carlos Buzaid, que está curada.

+Ana Maria Braga relembra câncer descoberto em 2000: ‘Tinha 10% de chance’

+Equipe de Ana Maria Braga causa prejuízo de R$ 20 mil à Globo por brincadeira com funcionária

“Foi uma notícia tão boa que eu recebi há duas semanas! Eu faço uma revisão periódica, essa era uma revisão de cinco em cinco anos e, nesta última, eu fui liberada de todas as outras revisões. Eu tô de alta total! Quer dizer que câncer teve uma remissiva”, celebrou ela, enquanto curtia uma manhã ensolarada com passeio na praia.

“Não se esperava isso porque era o câncer que eu tinha apenas 10% de chance. Foi constatado que eu estou na remissão do câncer! Já não tenho mais nenhuma possibilidade… Nenhuma não porque a gente nunca sabe, mas medicamente, não tem possibilidade do câncer voltar”, explicou ela.

Já na legenda, a apresentadora comemorou a boa notícia e aproveitou para desejar um bom novo ano.

“Precisamos compartilhar as boas notícias. Boas notícias inspiram, alegram e dão esperança.

Que este novo ano seja lindo para vocês, cheio de saúde, paz, prosperidade, trabalho e, claro, amor… porque, sem ele, que graça tem? Feliz 2025!”, escreveu ela.