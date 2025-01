Ana Maria Braga deve deixar as manhãs da Globo em 2026, diz colunista; emissora nega

O ano de 2025 deve ser último da apresentadora Ana Maria Braga, 75 anos, nas manhãs da TV Globo. Ela deve deixar a programação e não mais ocupar o horário já a partir do próximo ano, segundo o colunista Lucas Pasin, do portal UOL. A emissora nega a informação.

Em publicação nesta sexta-feira, Pasin afirma que a decisão partiu da veterana. Ainda segundo o colunista, está nos planos da direção do canal estrear estender participação de Patrícia Poeta para todo o horário matinal, recebendo apenas mais interação de afiliadas nacionais.

Até agora, ainda de acordo com Pasin, nenhum nome foi cotado para substituir Ana Maria e o seu programa, “Mais Você”.

Com o fim de um programa fixo pelas manhãs, Ana Maria seria uma apresentadora “curinga”, fazendo programas por temporadas, já que ela é bem quista no mercado publicitário.

As mudanças já começariam neste ano, com a veterana no comando do novo reality culinário da emissora, o “Chef de Alto Nível”, uma competição que vai reunir 24 participantes profissionais e amadores.

Emissora nega informações

Segundo o site Papelpop, a TV Globo informou, por meio de sua assessoria, que as informações de Lucas Pasin não procedem, e que não passam de “mera especulação”.

“Ana Maria segue no ‘Mais Você’ e não existe intenção alguma de mudança”, diz um trecho da nota publicada pelo site.