Ana Maria Braga detalha seus diagnósticos de cânceres: ‘Situação preocupante’

No “Mais Você” desta terça-feira, 1º, Ana Maria Braga detalhou pela primeira vez seus diagnósticos de cânceres. O assunto veio à tona durante uma conversa com o seu médico oncologista Antônio Carlos Buzaid, sobre a importância da imunoterapia no SUS. Segundo ela, o tratamento foi fundamentou para sua cura.

“Eu sou uma reminiscente dos vários cânceres. Eu tive um câncer de pulmão. E como parte do controle, todo paciente de câncer tem que fazer exames de tempos em tempos. O Dr Buzaid identificou, no passado, dois tumores pequenos. Fui tratada com uma cirurgia e o outro com radioterapia”, relembrou a apresentadora.

Ela detalhou, ainda, que “em janeiro de 2020, a tomografia apresentou um quadro mais grave, pois o tumor já estava metastático, ou seja, estava em outros órgãos do corpo”. “É um depoimento que eu nunca dei, mas também nunca escondi nada de ninguém”, observou.

O médico aproveitou para expor algumas imagens dos exames de Ana, que teve metástase nos rins e no cérebro. “Era uma situação preocupante. Tivemos que iniciar quimio com imunoterapia. A porcentagem de ir bem na época era de 10% a 20%. Era grave”, declarou o especialista. “Resolvi, então, misturar esses dois protocolos. E acho que fomos bem. E o mais importante de tudo é que seis semanas depois, o cérebro já zerou. Agora, as chances de cura subiram muito, vão para 90 e pouco”, completou Antônio Carlos.

