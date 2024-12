Ana Maria Braga debocha de Tati Machado ao vivo e gera revolta na web; apresentadora pede desculpas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 15:01 Para compartilhar:

Ana Maria Braga, 75, surpreendeu os telespectadores ao fazer uma brincadeira ácida com Tati Machado. No programa desta segunda-feira, 16, as apresentadoras estavam comentando sobre a premiação Melhores do Ano, no “Domingão com Huck”, quando Ana debochou do modo como a colega de trabalho estava falando.

Tati estava falando sobre a roupa dos convidados da premiação quando foi interrompida por Ana Maria, que brincou sobre o tom de voz da repórter. “Você está cantando? Fala direito, mulher. Eu não aguento isso aqui, não”, e logo após o comentário, as duas caíram na gargalhada.

Na sequência, a apresentadora ainda imitou a amiga: “Agora vamos voltar aqui? E com vocês, Tati Machado! Café da manhã com Ana Maria Braga”. A imitação rendeu ainda mais risadas de Tati, que disse não ter percebido que estava falando daquela forma: “Você me fez passar mal. Eu não reparei que estava fazendo isso”.

No final, a veterana aproveitou para pedir desculpas para a amiga, que levou tudo na esportiva. “Eu não estou brigando com você não, tá? Você sabe disso”.

Mesmo as brincadeiras sendo comuns entre as duas, a internet não perdoou e criticou a atitude da idosa: “Nossa que chata, totalmente desnecessária com a Tati!”, “Que grossa! Ana Maria muito mal educada” e “Alguém aposenta essa mulher” foram alguns dos comentários nas redes sociais.

Confira o momento:

a ana maria representando 100% o ânimo da segunda-feira e implicando até com o jeito da tati machado de falar KKKKKK eu amo o #maisvocê pic.twitter.com/K3Jyqkspyo — paiva (@paiva) December 16, 2024