Ana Maria Braga de Madonna? Relembre a fantasia da apresentadora

A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, relembrou na edição do programa desta sexta-feira, 3, um dia antes do show de Madonna em Copacabana, a homenagem que fez para a cantora, em 2009, com direito a peruca, bota e ao famoso sutiã em formato de cone.

“Estou me preparando para ir ver a Madonna. Já comprei a passagem, estou no ritmo”, avisou Ana durante o programa desta sexta-feira. Ela utilizou uma roupa semelhante à fantasia, e relembrou, durante a edição, o meme, que viralizou novamente com a volta da cantora ao País. “Sextamos bem ‘Material Girl’”, brincou.

Na web, usuários relembraram e torceram para que Ana replicasse o momento. “Esperando a Ana Maria Braga aparecer assim de novo fazendo cosplay da Madonna”, disse um. “Queremos Ana Maria Braga no palco com a Madonna”, escreveu outra.

Confira a fantasia de Ana Maria Braga para a Madonna aqui .