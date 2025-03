Ana Maria Braga curte descanso na praia após o Carnaval ao lado do namorado 

A apresentadora Ana Maria Braga resolveu estender o descanso no período de Carnaval e segue curtindo o sol e o mar da Bahia ao lado do namorado, Fábio Arruda. Nesta quinta-feira, 6, a comandante do “Mais Você” (TV Globo) compartilhou novos registros no paraíso escolhido pelo casal para relaxar e ficar longe da agitação da folia.

Em uma das imagens, a loira aparece lendo em uma cadeira de praia com um cenário deslumbrante ao fundo.

“Ler, para mim, é refúgio, descoberta e expansão. Sempre que sobra um tempinho, mergulho nas páginas”, escreveu ela na legenda da publicação no Instagram.

Um dia antes, na quarta-feira de cinzas, 5, a famosa compartilhou clique ao lado do amado e um vídeo passeando na praia, dando uma pequena demonstração do cenário paradisíaco.

Enquanto está longe dos estúdios Globo, a atração matinal está sob o comando da dupla Fabricio Battaglini e Talitha Morete. Na segunda-feira de Carnaval, 3, Ana Maria alertou o público sobre sua ausência e mandou um recado especial.

“A Bahia é tudo, a representação do Brasil. A gente está aqui para desejar uma boa semana, feliz Carnaval, se cuidem, bebam bastante água. Quero agradecer ao Fabricio e a Talita por estarem essa semana aí. Eu e Louro [Mané] estamos nos preparando para chegar com tudo na próxima segunda-feira [dia 10]. Fiquem bem”, disse ela na ocasião.

