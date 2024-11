Ana Maria Braga conta loucura que fez por amor: ‘Viajei 16 horas’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 17:18 Para compartilhar:

Durante o programa “Mais Você” desta segunda-feira, 18, Ana Maria Braga foi desafiada a revelar uma loucura que já cometeu por amor. Ao comentar sobre o recente clipe lançado por Anitta e Alok, “Looking for Love”, Tati Machado e Alessandro Jodar intimaram a apresentadora a contar algum ato que ela já tenha feito em nome da paixão.

Ana Maria não citou nomes, mas relatou uma ocasião em que viajou até o Oriente Médio para encontrar um parceiro. “Eu consegui, de uma vez só, sair daqui, ir para Dubai, descer do avião, bater lá, e voltar no mesmo avião. Viajei 16 horas para ir, parei, dormi quatro horas, voltei para o aeroporto e esperei o avião voltar”, narrou a apresentadora.

Tati Machado tentou tirar mais informações da loira, que manteve firme a decisão de não apontar o nome da pessoa referida. “É uma loucura. Precisa contar o nome do santo? Não!”, disse em meio a risos.

+ Glow News – Filha de Ana Maria Braga divide opiniões ao fazer revelação polêmica sobre ajuda financeira da mãe

+ Glow News – Detonou enredo de novela da Globo e mais: relembre gafes de Ana Maria Braga no ‘Mais Você’

Histórico

Desde março de 2022, Ana Maria Braga namora o jornalista Fábio Arruda, de 54 anos, mas o relacionamento só se tornou público em julho de 2024. Ele já trabalhou na cobertura de eventos esportivos e como editor de imagens, mas atualmente faz parte da equipe de produção do programa “Mais Você” – apresentado pela namorada. Nas redes sociais, Fábio possui aparições discretas e mantém a conta no modo privado.

Ana Maria já passou por outras relações, incluindo o francês Johnny Lucet, com quem se casou em 2020. O casal permaneceu junto até 2021, e Lucet diz que soube do término via imprensa, uma vez que estava na França.

Antes disso, a apresentadora havia sido casada com os empresários Marcelo Frisoni, de 2007 a 2009, e Carlos Madrulha, de 1997 a 2002. Até 1992, ela foi casada com o economista Eduardo Carvalho, com quem teve seus dois filhos – Mariana e Pedro.