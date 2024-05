Ana Maria Braga comete gafe com personagem trans da novela ‘Renascer’: ‘Ela ou ele?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 15:59 Para compartilhar:

Na manhã desta terça-feira, 28, Ana Maria Braga cometeu uma verdadeira gafe em seu programa “Mais Você”, da TV Globo, ao dizer que não sabia como se referir a Buba, da novela “Renascer”.

Durante um bate-papo com Tati Machado a respeito do capítulo exibido ontem, a apresentadora surpreendeu ao perguntar a colega se deveria chamar a personagem no masculino ou feminino.

“Vamos falar de ‘Renascer’? Pois o capítulo de ontem foi antológico”, iniciou Ana Maria.

Na sequência, a veterana comentou uma cena que comoveu o público: “Aquela conversa envolvendo o Augusto, que defendeu a Buba”. E foi depois dessa fala que a comunicadora cometeu a gafe e precisou ser auxiliada por Tati Machado.

“Mas é a Buba ou o Buba que falo?”, disse Ana Maria Braga. “A Buba. Tem que falar a Buba mesmo. Ela é uma mulher”, respondeu Tati.

Os internautas não perdoaram a comunicadora e ela foi detonada nas redes sociais.